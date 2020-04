Covid-19. Lula acusa presidente "troglodita" de levar Brasil para o matadouro

"Receio que, se isto alastrar, o Brasil possa ver casos como aquelas imagens horríveis, mostruosas, que vimos em Guayaquil [Ecuador", disse Lula da Silva em entrevista hoje publicada pelo diário britânico The Guardian





Na mesma entrevista, Lula afirmou que "não se pode querer derrubar um presidente só por não gostar dele. [Mas], se Bolsonaro continua a cometer crimes de [ir]responsabilidade ... e a tentar levar a sociedade para o matadouro, que é o que ele está fazendo, acho que as instituições têm de encontrar uma forma de afastar Bolsonaro. E isso significa que vai ser preciso um impeachment". A verdade, explicou Lula, é que "Bolsonaro não tem o equilíbrio psicológico para dirigir o país. Ele não pensa no impacto que os seus actos destrutivos têm na sociedade. Ele não tem escrúpulos".





Concretamente, o antigo presidente responsabilizou Bolsonaro por "induzir uma parte da sociedade a contrair o coronavírus", com o seu comportamento de ostensivo desprezo pelas normas de distanciamento social. A isso acrescentou: "É natural que uma parte da sociedade não entenda a necessidade de ficar em casa e a seriedade de tudo isto - especialmente quando o presidente da República é um troglodita que diz que tudo não passa de um pequeno resfriado".

Comentando a pressa de Bolsonaro em ordenar o fim do confinamento, Lula explicou que o actual presidente "está apenas interessado em si próprio, nos seus filhos, em alguns generais muito conservadores e nos seus amigos paramilitares", aludindo aos vínculos com a mafia do Rio de Janeiro que se atribuem à família Bolsonaro.





Acusou-o ainda de não dar ouvidos à sociedade: "Bolsonaro não tem ouvidos para ouvir. Só tem uma boca para dizer besteira". Lula considera que "um presidente devia ser como o maestro de uma orquestra. O problema é que o nosso maestro não sabe nada de música clássica, é incapaz de ler uma pauta e nem sequer sabe para que servem as batutas ... Ele está a tentar tocar música clássica com os instrumentos que se usam para tocar samba. Ele enlouqueceu a orquestra dele - tornou-a uma Torre de Babel. Ele não sabe o que anda a fazer no palácio presidencial. Já nem Trump o leva a sério".



Lula, de 76 anos, sublinhou que não falava tendo em vista uma recandidatura presidencial sua, visto que o processo judicial contra ele o privou de direitos políticos. Mas não deixou de afirmar a sua convicção de que "a partir de 2022 a esquerda vai governar o Brasil novamente. Neste preciso momento não precisamos de falar sobre quem vai candidatar-se. Vamos eleger alguém que seja dedicado aos pobres deste país".