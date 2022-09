Covid-19. Macau gastou mais de 75 milhões de euros na testagem massiva à população

Para além dos testes de ácido nucleico, o valor inclui ainda distribuição de dezenas de milhões de testes rápidos antigénio e de máscaras durante o recente surto de junho, precisou numa conferência de imprensa a responsável do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, Leong Iek Hou.

Macau registou seis mortos e 2.344 infetados (793 casos confirmados e 1.551 assintomáticos) desde o início da pandemia.

A região administrativa especial chinesa segue a política de zero casos imposta por Pequim, apostando na testagem massiva da população e em confinamentos para evitar a propagação dos casos de covid-19.

Macau tem vindo a aliviar as restrições fronteiriças, mas mantém a obrigatoriedade de quarentenas para quem entra no território, com exceção daqueles que passam a fronteira oriundos da China continental.