Covid-19. Madrid acumula um terço dos casos positivos da última semana em Espanha

Para além de liderar o número de novas infeções na última semana,, de acordo com dados do Ministério da Saúde.O peso de Madrid no número total de casos foi menor em julho e agosto, quando o novo coronavírus atingiu com mais força outras regiões autónomas, especialmente Aragão e Catalunha. Nessa altura, a capital espanhola possuía 12 por cento do total de casos ativos no país, número mais proporcional à sua dimensão.Esta quarta-feira, o ministro da Saúde, Salvador Illa, expressou a sua preocupação para com a capital, ao mesmo tempo que desdramatizou a situação do país em geral.Há um aumento de contágios devido ao aumento da mobilidade [trazido pelo Verão]. Em Espanha há uma deteção precoce importante e detetamos muitíssimos casos. Não podemos comparar com outros países europeus”, começou por esclarecer em entrevista à rádio espanhola Antena 3.“Exceto em casos pontuais, não foi necessário alterar os planos de assistência. Se tal vier a acontecer, haverá motivo para preocupação.”, explicou o ministro.“Estou em contacto constante com o conselheiro em Madrid e sei que estão a tomar medidas, têm de as tomar. Nas maiores áreas metropolitanas de Espanha, como Madrid e Barcelona, o controlo é mais difícil”.

Sánchez sugere má gestão em Madrid

Em entrevista à rádio espanhola SER na terça-feira, o primeiro-ministro Pedro Sánchez insinuou que, afirmou.Já a presidente da comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusou o Ministério da Saúde de ações “injustas, desproporcionadas e prejudiciais para Espanha”, depois de ouvir o epidemiologista e diretor do Centro de Coordenação de Alertas de Saúde e Emergências, Fernando Simón, a expressar preocupação para com os números da pandemia em Madrid.É onde estão todos os centros de transporte e, se dispara a transmissão na capital, a expansão para o resto do país está garantida”, explicou ao El Pais o investigador Álex Arenas.O especialista aconselha, por isso, o regresso de medidas como o teletrabalho.a controlar a pandemia, assegurou. Ainda assim, para Madrid esta medida poderá não ser o suficiente.“Deveria haver algum tipo de confinamento para que o vírus não se alastre às áreas vizinhas e, consequentemente, a todo o resto do país”, considerou Arenas.Desde que o SARS-CoV-2 chegou a Espanha, infetou mais de 488 mil pessoas, das quais 29 mil são vítimas mortais. Até ao momento, 150 mil pessoas nesse país conseguiram recuperar da doença Covid-19.