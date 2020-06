Covid-19. Madrid enviou quatro pedidos de exclusão de idosos dos hospitais

De acordo com o diário espanhol, o diretor da coordenação socio sanitária, Carlos Mur de Víu, enviou pelo menos quatro e-mails ao Conselho de Políticas Sociais a solicitar o envio de protocolos às 475 residências de Madrid nos dias 18, 20, 24 e 25.Os documentos, todos assinados digitalmente por Mur de Víu, foram o guia seguido por hospitais que definia quais os idosos de lares que deveriam ser excluídos da hospitalização. De acordo com o protocolo,Como explicam os documentos, o objetivo eram evitar o colapso do Serviço Nacional de Saúde de Madrid.“Enquanto não houver profissionais adequados e equipamentos de proteção individual em residências devemos ajuda-los no fornecimento e na transferência coerente aos hospitais”, escreveu o diretor da coordenação socio sanitária num e-mail datado de 20 de março.No protocolo assinado e enviado aos hospitais nesse dia eram especificados cinco critérios que definiam a exclusão de pacientes infetados com Covid-19 provenientes de residências, incluindo aqueles com deficiência, pacientes em estado terminal e os que possuíssem um elevado grau de dependência, precisando de apoio várias vezes ao dia ou de forma permanente.Após fortes críticas e debates internos, o Ministério da Saúde retificou alguns destes critérios de exclusão e retirou pacientes com deficiência. O nível de autonomia do doente também foi reduzido de 60 para 25, de acordo com a escala de Barthel que mede a autonomia de cada pessoa de zero a 100.

Enviados por engano

Confrontados com o envio destes protocolos,No entanto,confirmou que todos os documentos estavam assinados e nos e-mails era explícito o pedido de envio a todas as residências e hospitais de Madrid.

Estima-se que desde o início de março tenham morrido perto de seis mil pacientes com Covid-19 em residências. Entre estes óbitos, 80 por cento ocorrem até 17 de abril, período em que os hospitais negaram o acesso de idosos de lares.

Ayuso e Escudero argumentaram que a decisão de transferência de pacientes foi tomada “de acordo com critérios clínicos” e o conselheiro para a Saúde disse no passado sábado que o protocolo final não excluía pacientes dependentes, o que não é verdade.

Em meados de abril, quando a pressão nos hospitais diminuiu, os mais velhos entre os idosos residentes em lares voltaram a ser admitidos de um modo generalizado.



O Governo de Madrid apontou que até ao momento, 10.300 residentes foram transferidos para hospitais e sublinha que o pico de hospitalizações ocorreu a 6 de abril, com 206 internamentos. Porém,e altura em que começavam a ser noticiados casos de óbitos cujos cadáveres permaneciam por tempo indeterminado nos lares de idosos.

“Condições indignas”

No passado sábado, o diário espanhol já tinha tornado público outros e-mails que demonstravam a preocupação por parte de um conselheiro para as Polícias Sociais na comunidade de Madrid perante o avanço do novo coronavírus nos lares de idosos e os protocolos enviados aos hospitais de exclusão de utentes., escreveu o conselheiros para as Políticas Sociais, Alberto Reyero, num e-mail enviado para o conselheiros para a Saúde a 22 de março.Reyero enviou vários e-mails até 11 de abril a alertar para a possibilidade de muitos utentes poderem “morrer em condições indignas” e o risco de se “incorrer numa discriminação com graves consequências legais”, masEspanha é o sexto país do mundo mais afetado pela pandemia, com mais de 240 mil casos de infeção e 27.136 mortos. Nas últimas 24 horas não foram registados óbitos.

Na segunda-feira, 48 por cento da população espanhola avançou para a fase 2 de desconfinamento, incluindo os habitantes de Madrid que, entre outras medidas, permite as visitas aos lares de idosos.







O país está ainda em estado de emergência que deverá terminar no próximo dia 21. Até ao final do mês de junho, todas as regiões deverão concluir a fase 3 de desconfinamento, a tempo da abertura das fronteiras terrestres com Portugal e França a partir do primeiro dia de julho.

Em todo o mundo, a Covid-19 já infetou mais de sete milhões de pessoas e há registo de mais de 400 mil óbitos.