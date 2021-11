Covid-19. Mais 14 óbitos e 2.560 casos confirmados em Portugal

Nos cuidados intensivos continuam internadas 93 pessoas, o mesmo número do boletim de segunda-feira.







Das 14 mortes, duas ocorreram no Norte, quatro no Centro, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Alentejo, uma no Algarve e duas na Madeira.







Desde o início da pandemia houve 18.353 óbitos e 1.126.318 casos confirmados em Portugal.







Na distribuição geográfica de novos casos, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a registar maior número de novas infeções (831), seguida do Norte (780), região Centro (568), Algarve (183) e Alentejo (93).





Nas regiões autónomas houve a registar mais 89 casos na Madeira e 16 novos casos nos Açores.