Covid-19. Mais 140 mortes e 14.134 infeções no Brasil

No total, o país sul-americano concentra 165.798 óbitos e 5.863.093 casos de infeção desde o início da pandemia de covid-19, registada oficialmente no Brasil no final de fevereiro.

Geograficamente, São Paulo (1.168.640), Minas Gerais (382.882), Bahia (374.009) e Rio de Janeiro (326.956) são os estados brasileiros com maior número de infeções.Já a lista de unidades federativas com mais mortes é liderada por São Paulo (40.564), Rio de Janeiro (21.294), Minas Gerais (9.507) e Ceará (9.439).No momento, mais de 5,3 milhões de pessoas diagnosticadas com a covid-19 já recuperaram da doença no Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, enquanto que 394.181 pacientes infetados estão sob acompanhamento médico.





Eleições perturbadoras







No dia em que o país foi a votos para eleger prefeitos e vereadores nos mais de cinco mil municípios do Brasil, várias cidades registaram aglomerações em locais de votação, como nos estados de Goiás e Rio de Janeiro.Segundo a imprensa local, dificuldades para encontrar as secções eleitorais, ausência de cabinas de voto e problemas técnicos foram alguns dos motivos que causaram a aglomeração de eleitores, que tinham uma série de medidas de saúde a cumprir devido à pandemia.Um dos motivos de aglomeração no Rio de Janeiro foi o próprio presidente do país, Jair Bolsonaro, que após exercer o seu voto decidiu passear, sem usar máscara, pela zona norte da cidade, atraindo várias pessoas em seu redor.Bolsonaro tirou fotografias com vários apoiantes e pegou uma criança no colo, apesar de não ter máscara, que é de uso obrigatório no Rio de Janeiro.