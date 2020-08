Covid-19. Mais 264 portugueses foram repatriados da Venezuela

Estes portugueses foram repatriados num voo organizado por Portugal, que transportou ainda outros 100 cidadãos de outras nacionalidades, principalmente europeus.O voo, o segundo organizado por Portugal, operado pela companhia aérea portuguesa Hifly, descolou do Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (28 quilómetros a norte de Caracas) pelas 20h39 de sexta-feira (1h39 de hoje, sábado, em Lisboa, com destino à capital portuguesa.", disse o cônsul-geral de Portugal em Caracas.Em declarações à agência Lusa, Licínio Bingre do Amaral explicou que o processo para chegar até ao aeroporto foi longo e complicado, devido às restrições à circulação no âmbito das ações de prevenção e combate à covid-19.", explicou.O cônsul disse ainda que a maior parte dos passageiros lusitanos "queriam regressar a Portugal" e que "".", acrescentou.





Motivo do regresso







Reencontrar-se com a família, fazer tratamento médico e viver em Portugal foram alguns motivos apontados por alguns dos 264 portugueses repatriados da Venezuela para regressarem ao país no voo de sexta-feira organizado por Lisboa.



Para estes portugueses Portugal representa segurança e estabilidade, ao contrário do país de acolhimento, a Venezuela, que continuam a "amar", mas onde lhes falta a "esperança



Há mais pessoas para regressar







"No caso de Portugal no (primeiro) voo que tivemos e agora com este não temos tido problemas junto das autoridades, deram-nos apoio e as coisas correram bem", frisou ainda o diplomata.

", desabafou.Por outro lado, recordou queO diplomata recomendou aos compatriotas que cumpram a quarentena porque "em termos de saúde neste momento é muito importante porque aparentemente o pico (de contágios) na Venezuela será agora".Por outro lado, explicou que ainda não há pessoas em lista de espera que justifique a organização de outro voo.Desde março e incluindo o voo de hoje, 530 portugueses foram repatriados da Venezuela, 181 deles em 13 de junho, num voo organizado por Portugal.Pelo menos 85 portugueses regressaram a Portugal noutros voos organizados pela União Europeia, Espanha e França.