Covid-19. Mais 290 mortes e 12.342 infeções nas últimas 24 horas no Brasil

A taxa de letalidade da doença no Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, mantém-se fixada em 3%, enquanto que a taxa de incidência é de 71,6 mortes e 2.424,5 casos por cada 100 mil habitantes.Em relação aos casos de recuperação, o Brasil ocupa a terceira posição mundial na lista de países com maior número total de infetados que recuperaram da covid-19 (4.470.163), apenas atrás dos Estados Unidos (mais de cinco milhões) e da Índia (mais de seis milhões).Neste momento, 474.328 pessoas diagnosticadas com a doença continuam sob acompanhamento médico no país sul-americano.Geograficamente, São Paulo, foco da pandemia no país, é o estado com maior número de casos de infeção (1.037.660), sendo seguido pela Bahia (325.957), Minas Gerais (322.936) e Rio de Janeiro (283.675).Já o estados com mais mortes são São Paulo (37.256), Rio de Janeiro (19.308), Ceará (9.134) e Pernambuco (8.411).





Fim-de-semana de risco







Devido à pandemia, toda a programação religiosa, que costuma atrair milhões de pessoas, está a ser realizada de forma virtual e transmitida pelas emissoras e redes sociais, o que não impediu milhares de fiéis de se aglomerarem e de realizarem o trajeto que normalmente é feito com a imagem da padroeira.Segundo a imprensa local, muitos dos devotos foram às ruas agradecer a cura da covid-19.