Covid-19. Mais de 160 personalidades apelam à entrega imediata de excedentes de vacinas

A carta é assinada por 36 antigos Presidentes, 30 ex-primeiros-ministros e uma centena de figuras globais. De acordo com a BBC, na lista incluem-se nomes como o antigo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, o antigo Presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, e o ex-primeiro-ministro britânico, Gordon Brown.





“Estes países encomendaram demasiadas vacinas e estão com stock a mais, mas não estão a distribuir as vacinas com a rapidez suficiente, de modo que muitas vacinas podem acabar por ser desperdiçadas”, salientou Brown em entrevista à BBC.







A missiva adianta que Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Canadá terão, até ao final de outubro, 240 milhões de vacinas não utilizadas só deste mês e que devem ser transportadas de imediato para países mais pobres e com menor taxa de vacinação, de forma a evitar o despedício.





Salientam que, se esta partilha de vacinas acontecer, poderá alcançar-se a meta da Organização Mundial de Saúde em ter 70 por cento de todos os adultos vacinados até à primavera do próximo ano.







“Seria pouco ético que todas estas vacinas fossem desperdiçadas quando no mundo há 10 mil mortes por Covid-19 todos os dias, muitas das quais poderiam ser evitadas”, referem os líderes.





O grupo considera que a meta da Organização Mundial da Saúde em ter 40 por cento da população mundial vacinada até o final do ano só pode ser alcançada se o G20 tomar uma decisão conjunta para transferir com emergência os excedentes de vacinas para os países em desenvolvimento.





"A desigualdade no acesso às vacinas também constitui uma ameaça para todos", lê-se no documento.







"Não estamos seguros até que todos estejamos seguros. Sem uma vacinação urgente e generalizada, as variantes vão continuar a surgir em regiões não com menor vacinação e podem espalhar-se a partir daí, desafiando a proteção da vacina alcançada até agora em mais países com maior taxa de vacinação”, alertam.