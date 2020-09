Covid-19. Mais de 40 casos entre funcionários da ONU e familiares na Síria

Jens Laerke, porta-voz do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA), disse que cerca de 200 pessoas, entre funcionários das agências da ONU e familiares, "apresentaram sintomas da doença" e que "42 membros do pessoal da ONU e seus familiares testaram positivo para o covid-19".

O porta-voz não conseguiu indicar quantas pessoas é que já tinham sido testadas e não referiu a nacionalidade dos envolvidos.

Laerke sublinhou que várias agências da ONU, em toda a Síria, foram afetadas.

"Todos os funcionários da ONU afetados mostram sintomas leves, à exceção de três que tiveram de ser retirados", adiantou, assinalando que a Síria regista "neste momento (...) um aumento significativo" de casos do novo coronavírus.

"Pensamos que (...) os casos reais superam os que estão oficialmente registados", disse ainda.

A Síria conta 3.229 infetados, incluindo 137 mortes, nas zonas controladas pelo Governo, segundo os números do Ministério da Saúde.

Mas médicos e ativistas têm-se mostrado preocupados há várias semanas nas redes sociais com uma explosão no número de doentes com o vírus.

A organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch lamentou no início de setembro as falhas na proteção dos profissionais de saúde envolvidos na luta contra a doença na Síria, considerando que "os números oficiais" não correspondem "à realidade no terreno".

O Ministério da Saúde reconheceu recentemente não ter "a capacidade para realizar rastreios em grande escala nas diferentes províncias".

Como numerosos outros setores na Síria, o da saúde foi fortemente danificado pela guerra que se iniciou em 2011 e que já matou mais de 380.000 pessoas. Hospitais foram bombardeados, médicos foram feridos ou obrigados a fugir dos combates, que causaram milhões de deslocados e refugiados.

A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro na China, já provocou pelo menos 889.498 mortos e infetou mais de 27,1 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo um balanço da AFP.