Covid-19. Mais de 400 profissionais da saúde já morreram na Venezuela

"Lançamos um SOS aos venezuelanos e à comunidade internacional. Atingimos 408 mortes no setor de saúde com critérios para covid-19 que, na sua maioria, não constam nas estatísticas oficiais", escreveu a ONG na sua conta na rede social Twitter.



A organização publicou os nomes dos profissionais de saúde que sucumbiram à covid-19 e explicou que 15 faleceram em março deste ano, defendendo que a dificuldade de acesso às vacinas está a custar vidas.



"Exigimos respeito pelos acordos do Fundo de Acesso Global para as Vacinas Covid-19 (COVAX). De momento apenas contamos com vacinas doadas (500 mil chinesas e 200 mil russas)", afirmou a ONG.



OS MUV dizem ainda que não chegaram ao país as vacinas acordadas com o Covax, nem os seis milhões que a Federação de Câmaras de Comércio da Venezuela (Fedecâmaras) foi autorizada a importar, "nem uma única comprada pelo executivo". "Só temos 1,5% (do necessário) para vacinar", acrescentou a ONG.



"Exigimos um plano de vacinação com prioridades. Os nossos idosos, pessoas com comorbidades e equipas, por áreas de risco, são prioritários", defendeu.



Segundo a ONG, há hospitais venezuelanos em colapso, "com pacientes sem oxigénio", defendendo que "a semana da Páscoa é um momento para fazer uma chamada à reflexão, aos que ainda não compreenderam a tragédia que se vive no país".



"Estamos na segunda vaga, quadruplicando os casos e os mortos, e o mais grave é que estão a morrer os encarregados de nos salvar da morte: o pessoal de saúde", afirmou.



A ONG representa mais de 4.000 profissionais da saúde na Venezuela.



Segunda-feira, os ministros venezuelanos da Saúde, Carlos Alvarado, e das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, receberam 50 mil doses da vacina russa Sputnik V, que será usada "para imunizar as pessoas com mais de 60 anos" de idade.



Na sexta-feira, a oposição venezuelana advertiu que vai recorrer para o Tribunal Penal Internacional (TPI) se o governo impedir a entrada no país de 12 milhões de vacinas da AstraZeneca pedidas ao mecanismo Covax.



c/agências