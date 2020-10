Covid-19. Mais de 5,2 milhões de espanhóis com restrições de mobilidade

As restrições estão a ser implementadas quando a transmissão do SARS-CoV-2 dispara nas comunidades.







Os especialistas consideram que as restrições não são suficientes se não forem acompanhadas de limitações sociais dentro das comunidades.

Castela e Leão já tem nove municípios com restrições de mobilidade. Apesar de a comunidade ter uma incidência de 374 casos positivos por cada cem mil habitantes, a de Palência chega a 536 e a de León a 510.O presidente da comunidade de Léon, o socialista José Antonio Díez, afirmou ao jornal espanhol El País , que os munícipes perceberam os condicionamentos. “Nós assumimos o compromisso, porque o objetivo comum é derrotar a pandemia e reduzir o índice de infeções”.Também o presidente de Palência, Mario Soimón, do Ciudadanos, assumiu a medida. “Com os dados que tivemos nas últimas semanas a situação mudou radicalmente".: com mais de 500 casos positivos por cada 100 mil habitantes, taxa de PRC positiva acima de dez por cento e mais de 35 por cento das camas das Unidades de Cuidados Intensivos, as comunidades devem aplicar restrições mais severas.No entanto, algumas comunidades previram esses números. É o caso de Aragão (que regista uma taxa de 300 casos por 100 mil habitantes), que com a aproximação das festas de Pilar, a padroeira de Saragoça, passou à fase do 2 de desconfinamento.Também Huesca está na fase 2 de desconfinamento e confinou la Almunia de Doña Godina, que tem uma transmissão de mil casos por cada 100 mil habitantes.

Os alertas dos especialistas

Especialistas contactados pelodiário espanholafirmam que,“Estamos destinados a estar nesta dança. Vai ser uma constante. É muito difícil regressar a um confinamento como o de março. Vamos ver se com pequenas medidas fazemos a epidemia parar, sem nos afogar”, afirmou Joaquín López-Contreras, o chefe clínico das doenças respiratórias do hospital de Sant Pau em Barcelona.No entanto,. “As restrições de perímetros são feitas com o objetivo de não impedir a exportação de casos, mas também é necessário limitar os locais onde ocorrem as infeções. Talvez nas reuniões sociais onde temos estado mais relaxados”, alertou Joan Ramon Villalbi, membro da Sociedade Espanhola de Saúde Pública e Administração de Saúde.Para Alberto Infante, professor emérito de Saúde Internacional da Escola de Saúde e do Instituto de Saúde Carlos III, “. Se apenas limitamos os encontros familiares e a capacidade dos estabelecimentos de restauração ou se é necessário fazer mais. Na comunidade de Valencia, o que nos tem ajudado é o acompanhamento sistemático dos casos e dos seus contactos”.Comunidades como Castela e Leão, La Rioja (que tem confinadas as localidades de Calahorra, Arnedo e Ricón de Soto), Navarra (com confinamentos em Funes Peralta, Falces e San Adrían), entre outras, têm acompanhado as restrições de mobilidade com outras medidas, tais como limitações socais nos bares e restaurantes, multidões ou encontros sociais.Já Ourense optou por proibir encontro sociais entre não parceiros em vez de confinar todo o município. “Em teoria tudo bem, mas a questão é a aplicação da medida. Depende do que as pessoas querem fazer. É difícil que seja cumprido”, alerta o especialista Alberto Infante.Os especialistas são unânimes.. “A população tem de entender o que está a ser feito. A pedagogia é escassa e, muita vezes, cheia de polémicas políticas. E isso desacredita o que é proposto”, acrescenta.O chefe clínico das doenças respiratórias do hospital de Sant Pau em Barcelona considera que “os números de junho, quando a transmissão foi mínima, não se vão repetir, a não ser que regresse um confinamento total ou o comportamento da população mude radicalmente”.