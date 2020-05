Covid-19. Mais de 60 denúncias contra membros do Governo francês

De acordo com o procurador-geral, François Molins,No caso do Presidente Emmanuel Macron,As denúncias dizem respeito sobretudo, que detém a pasta desde então, entre outros membros do Governo.As queixas que denunciam a gestão da crise pandémica pelo executivo podem ficar sem efeito, mas poderão chegar até outras instâncias, explicou François Molins, procurador do Tribunal de Cassação, idêntico ao Supremo Tribunal de Justiça em Portugal.Nesta altura, as várias denúncias, apresentadas desde o fim de março, no início do confinamento, estão a ser analisadas por uma comissão da CJR, composta por dez magistrados.Entre os principais queixosos estão três grupos: médicos, sindicatos e particulares.Temos queixas de apenas uma página (…) e outras queixas mais detalhadas e com mais referências, com cerca de 20 páginas”, disse o procurador François Molins, em declarações à rádio RTL.De acordo com o jornal Le Monde Em paralelo com a denúncia dos membros do Governo, foram entregues outras 47 reclamações ao departamento de Saúde do Ministério Público em Paris, pela gestão da crise provocada pelo novo coronavírus.De acordo com a contabilização da Universidade Johns Hopkins, em França há registo de 178 mil casos de Covid-19 e quase 27 mil vítimas mortais.