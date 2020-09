Covid-19. Mais de 893 mil mortos e 27,3 milhões de infetados em todo mundo

De acordo com os dados recolhidos pela agência francesa de notícias, já morreram pelo menos 893.524 pessoas e 27.387.170 foram infetadas em 196 países e territórios desde o início da epidemia de covid-19, em dezembro de 2019, na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 18.115.200 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

A AFP adverte que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que alguns países estão a testar apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos países pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.

Nas últimas 24 horas foram registadas 3.816 novas mortes e 236.135 novos casos em todo o mundo. Os países que registaram o maior número de novas mortes são a Índia (1.133), Brasil (310) e Estados Unidos (299).

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 189.221 mortes e 6.301.451 casos, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 2.333.551 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Brasil com 126.960 mortes e 4.147.794 casos, Índia com 72.775 mortes (4.280.422 casos), México com 67.781 mortes (637.509 casos) e Reino Unido com 41.554 mortes (350.100 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 85.144 casos (10 novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (nenhum novo) e 80.335 recuperações.

A América Latina e as Caraíbas totalizaram 298.051 mortes em 7.857.073 casos, a Europa 218.879 mortes (4.253.629 casos), Estados Unidos e Canadá 198.405 mortes (6.433.578 casos), Ásia 107.382 mortes (5.909.201 casos), Médio Oriente 38.499 mortes (1.595.154 casos), África 31.489 mortes (1.308.469 casos) e Oceânia 819 mortes (30.068 casos).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da OMS.

Devido a correções feitas pelas autoridades ou publicação tardia dos dados, os números do aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.

Portugal, de acordo com o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), contabiliza 1.843 mortos associados à covid-19 em 60.507 casos confirmados de infeção.

DD // HB

Lusa/Fim