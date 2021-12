Covid-19. Mais uma cidade chinesa cumpre confinamento rigoroso

Em poucos dias, Yan’an, no norte da China, tornou-se na segunda cidade a iniciar um bloqueio austero para conter o agravamento da Covid-19 no país, com os cidadãos impedidos de sair de casa em várias zonas da cidade. Na cidade de Xi'an, confinada desde há seis dias, as autoridades reforçaram ainda mais o controlo a partir de hoje.