Covid-19. Médicos russos alvo de desconfiança no seu país

Teorias de desinformação e conspiração são predominantes nos meios de comunicação russos e nas redes sociais. Nas últimas semanas, vários rumores têm circulado no país sobre a Covid-19, o que tem contribuído para denegrir a imagem dos profissionais de saúde e corroer a confiança da população. Alexandra Arkhipova, antropóloga social em Moscovo, explica que a desconfiança dos profissionais de saúde reflete uma suspeita mais ampla do Estado. Enquanto alguns russos olham para os médicos como heróis, muitos consideram-nos "traidores ou vilões" enquanto marionetas de planos para controlar a população."O povo russo não acredita em medicina estatal, apenas acredita em médicos que conhece pessoalmente", disse Arkhipova, referindo-se ao serviço nacional de saúde da Rússia. "Não vi esta atitude em nenhum outro lugar", sublinhou.

No início de maio foi reportado que três médicos russos que tinham reclamado a falta de material para combater a pandemia caíram de janelas de prédios. Dois acabaram por morrer e um ficou em estado crítico. As autoridades de saúde consideraram os dois óbitos suicídios.

Tatyana Revva, especialista de cuidados intensivos num hospital a sul da Rússia, sofreu um processo disciplinar depois de ter publicado um vídeo que se tornou viral sobre a falta de equipamentos de proteção individual.





“Fui chamada à polícia e dei um depoimento com um advogado, mas uma outra declaração contra mim foi enviada para o escritório do procurador”, disse Revva à CNN.Os investigadores verificaram a disponibilidade de equipamentos e ventiladores no seu hospital, mas a especialista explica que “a verificação foi realizada um mês depois de ter sinalizado os problemas”. “Podem imaginar a quantidade de material que foi adquirido num mês depois de o vídeo se ter tornado viral”, sublinhou Revva.O diretor do hospital denunciou-a a um procurador por “espalhar informações falsas”, um crime punível com uma multa até 25 mil dólares ou pena de prisão.

“Somos dispensáveis”

Não entendo por que nos tratam como se nós fossemos dispensáveis”, lamentou à agência De acordo com a AP, os números de demissões entre profissionais de saúde dispararam nas últimas semanas. Só na região de Kaliningrado há registo de 300 despedimentos nas duas últimas semanas, dezenas de paramédicos alegadamente se resignaram na cidade de Novosibirsk em maio e 40 trabalhadores num hospital na região de Vladimir já comunicaram intenções de demissão. ”, lamentou à agência Associated Press (AP) Nina Rogova, enfermeira na Rússia que diz estar a ser ameaçada de demissão depois de ter relatado falta de equipamentos no seu hospital aos meios de comunicação.

Stella Korchinskaya, profissional de saúde de um hospital na região de Moscovo, também criticou a falta de equipamentos e afirma que membros da direção do hospital lhe disseram que estavam apenas a tratar doentes com pneumonia., nem equipamentos de proteção básicos”, disse à CNN a profissional de saúde, agora infetada por Covid-19.. Eu comprei respiradores pela internet e comprei óculos numa loja de ferragens com o meu próprio dinheiro, antes que fechassem durante o confinamento”, revelou Korchinskaya à CNN.





Para agravar a frustração, os profissionais de saúde dizem não ter recebido o bónus que o Governo lhes prometeu durante a pandemia. No início de abril, o presidente russo, Vladimir Putin, garantiu um aumento do salário mensal para estes profissionais: cerca de 1.100 dólares para médicos e 680 para enfermeiros e paramédicos.

Um mês depois, os profissionais queixam-se de ter recebido uma quantia até 100 vezes menos do que o prometido., explicando que “aparentemente, eles estão a contabilizar o tempo que os médicos passam com o doente numa ambulância”.Mais de 110 mil pessoas já assinaram uma petição online a exigir que o executivo cumpra a sua promessa e dezenas de profissionais têm participado em protestos por todo o país.

Desconfiança nos números

Vários críticos têm confrontado o executivo russo em relação ao número relativamente baixo de mortes.Também relativamente ao número de infetados entre a comunidade médica surgem dúvidas. Os dados oficiais de mais de 70 regiões russas registam menos de 10 mil profissionais de saúde infetados pelo novo coronavírus no mês passado, dos quais cerca de 70 não sobreviveram. Porém,A nível global, a Covid-19 já infetou mais de 5,7 milhões de pessoas e provocou cerca de 356 mil vítimas mortais.