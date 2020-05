Covid-19. Membros da task force da Casa Branca entram em isolamento

, irão agora passar a trabalhar a partir das suas casas, por precaução.O instituto liderado por Fauci avançou que este testou negativo para a Covid-19 e que continuará a ser testado regularmente. O responsável irá tomar as medidas apropriadas de modo a mitigar o risco de transmissão a outros contactos, uma vez que poderá ter de se deslocar à Casa Branca em trabalho.Também Robert Redfield passará as duas próximas semanas em teletrabalho, depois de ter sido determinado que teve uma exposição de baixo risco a uma pessoa infetada na Casa Branca cuja identidade não foi revelada publicamente. Até agora, o membro dada Administração Trump não possui sintomas.

Na quinta-feira, a Casa Branca confirmou que um membro das forças militares que é atualmente motorista de Donald Trump testou positivo para a Covid-19.

Stephen Hahn foi o último a ser alertado de que esteve em contacto próximo com alguém infetado, sendo que também este especialista testou negativo, para já, à Covid-19. De acordo com o Politico, a pessoa com quem esteve em contacto foi Katie Miller, secretária de imprensa do vice-presidente Mike Pence. O marido de Miller é um dos principais conselheiros de Donald Trump.

O Presidente norte-americano disse, porém, não estar preocupado com a possibilidade de propagação do vírus dentro da Casa Branca. Ainda assim, os seus funcionários aumentaram os protocolos de segurança.Agora,Fauci, Redfield e Hahn deveriam testemunhar presencialmente perante um comité do Senado na próxima terça-feira, mas afinal terão de o fazer por videoconferência.Os Estados Unidos continuam a ser a nação mais afetada pelo novo coronavírus, tendo registado mais de 1,3 milhões de casos desde o início da pandemia. Desse total, 220 mil pessoas recuperaram e mais de 78 mil não resistiram à doença.