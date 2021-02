Covid-19. Menos de 4% da população marcou a vacina em Macau

Macau iniciou a vacinação de grupos prioritários a 9 de fevereiro e a 22 alargou-a a todos os residentes.", de acordo com a nota divulgada pelo Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.A população pode escolher entre as vacinas da Sinopharm, BioNtech e AstraZeneca.A da Sinopharm é a que tem sido administrada desde o início do plano de vacinação. As autoridades preveem que a vacina da BioNtech chegue ao território "nos próximos dias" via Hong Kong e que a vacinação tenha início "na próxima semana". A vacina da AstraZeneca deve chegar a partir de junho.A administração da vacina está a ser realizada em 12 centros de saúde e no Centro Hospitalar Conde de São Januário.

Macau, que mantém fortes restrições fronteiriças, não registou qualquer morte entre os 48 casos detetados desde o início da pandemia de covid-19. As autoridades não identificaram também qualquer surto local ou casos entre o pessoal da linha da frente.