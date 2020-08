Covid-19. México anuncia mais 264 mortes e quase quatro mil novos infetados

Os óbitos acumulados apresentaram um crescimento percentual de 0,43% e os casos confirmados aumentaram 0,70% em comparação com os 60.254 óbitos e 556.216 infeções anunciadas no dia anterior.O diretor de Epidemiologia, José Luis Alomía, confirmou que o número de exames de coronavírus realizados no país subiu para os 1.259.779 desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 805 mil mortos e infetou mais de 23 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).