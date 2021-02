Covid-19. México com 1.273 mortos em 24 horas

De acordo com a Secretaria de Saúde mexicana, que não avançou o número de contágios nas últimas 24, o país contou 2.247.852 casos desde o início da pandemia.



O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, e o 13.º em número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.



As autoridades mexicanas iniciaram a campanha de vacinação em 24 de dezembro e, até agora, foram dadas 1.801.156 doses da vacina contra a covid-19.



O país, com 126 milhões de habitantes, tem acordos para 34,4 milhões de doses da vacina da Pfizer, 79,4 milhões da britânica AstraZeneca, 35 milhões da CanSino, 24 milhões da russa Sputnik V, dez milhões da chinesa Sinovac e 51,5 milhões da plataforma Covax da Organização Mundial da Saúde (OMS).



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.474.437 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.