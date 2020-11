Covid-19. México com 165 mortos e 1.757 casos nas últimas 24 horas

O México é o 11.º país com mais infeções e o quarto em número de mortes, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.Nos oito meses da pandemia no México, a covid-19 consolidou-se como a quarta causa de morte no país, atrás das doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, segundo dados do Instituto de Estatística e Geografia mexicano.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.328.048 mortos resultantes de mais de 55 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).