Covid-19. México com 203 mortes em 24 horas

O país registou, desde o início da doença, 2.197.160 casos, acrescentaram.



Terceiro país do mundo com mais mortes devido à covid-19, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, o México e o 13.º em número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).



O país iniciou a campanha de vacinação em 24 de dezembro.



Em conferência de imprensa, as autoridades mexicanas indicaram terem sido administradas, até agora, 5,87 milhões de doses de vacina contra a covid-19 no país.



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.716.035 mortos no mundo, resultantes de mais de 123 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.