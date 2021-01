Covid-19. México com 362 mortos nas últimas 24 horas

O novo balanço faz subir para 1.448.755 o número de contágios e para 127.231 o número total de óbitos.



Com estes números, o México continua a ser o quarto país do mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia, de acordo com a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins.



Segundo a mesma instituição, o México é também o 13.º país do mundo em termos de pacientes registados.



O Ministério da Saúde mexicano reconheceu que o país atravessa "um segundo pico" da pandemia no inverno.



Devido ao aumento dos contágios nas últimas semanas, as autoridades pediram à população para ficar em casa e não realizar festas de final de ano com pessoas ou familiares que não vivam na mesma casa.



No entanto, o México, ao contrário de outros países, recusou adotar "medidas autoritárias", como confinamento, recolher ou uso de máscara obrigatórios, e neste fim de semana cicularam imagens de multidões em estâncias turísticas Cancún, Playa del Carmen e Puerto Vallarta.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.835.824 mortos resultantes de mais de 84,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.