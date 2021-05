Covid-19. México com 425 mortos e 3.050 novos casos

, segundo os últimos dados divulgados.O México é o quarto país do mundo com mais mortes causadas pela covid-19, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e o 15.º em número de casos, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.O país, com 126 milhões de habitantes, iniciou a campanha de vacinação contra o novo coronavírus em 24 de dezembro, tendo já administrado mais de 28,5 milhões de doses da vacina, com mais de 12 milhões de pessoas a terem completado a inoculação, segundo as autoridades.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.500.321 mortos no mundo, resultantes de mais de 168,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.