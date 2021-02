Covid-19. México com 429 mortos em 24 horas

O país diagnosticou além disso 2.252 novos casos, chegando às 2.043.632 infeções confirmadas desde o início da pandemia.



O México iniciou a campanha de vacinação em 24 de dezembro, tendo já vacinado 1.733.404 pessoas com a primeira dose, com cerca de 456.217 a terem recebido a segunda.



O país conta com acordos para 34,4 milhões de doses da vacina da Pfizer, 79,4 milhões da britânica AstraZeneca, 35 milhões da CanSino, 24 da russa Sputnik V, dez da chinesa Sinovac e 51,5 milhões da plataforma Covax da Organização Mundial da Saúde (OMS).



O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, e o 13.º em número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.466.453 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.