Covid-19. México com 592 mortos e 4.293 casos nas últimas 24 horas

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes devido à covid-19, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, sendo o 14.º mundial e em número total de casos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).Com 126 milhões de habitantes, o país iniciou a campanha de vacinação a 24 de dezembro, tendo já administrado 12.252.769 doses da vacina.", declarou o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, numa conferência de imprensa.O chefe de Estado mexicano foi o responsável pela escolha do nome da futura vacina, tendo assumido a inspiração na vacina Soberana de Cuba.López Obrador, que frequentemente enaltece o seu nacionalismo, frisou que o México deve ser "autossuficiente naquilo que é fundamental", nomeadamente ao nível dos alimentos, da energia e dos medicamentos, incluindo no desenvolvimento de uma vacina contra uma doença.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.947.319 mortos no mundo, resultantes de mais de 136,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.