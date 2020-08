Covid-19. México com 625 mortes e 6.775 novos casos

Desde o início da pandemia, o país contabilizou 59.106 óbitos e 543.806 infeções.



As autoridades sanitárias informaram ainda que há 82.884 casos suspeitos à espera do resultados de testes laboratoriais.



O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, depois dos Estados Unidos e Brasil, e o sétimo com mais casos confirmados, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.



A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 787.918 mortos e infetou mais de 22,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).