Covid-19. México com 673 mortos e quase seis mil infetados nas últimas 24 horas

Com 1,3 milhão de testes feitos, o México é o país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que menos realiza testes PCR na população.



Este facto tem levantado suspeitas sobre a real situação no país, que é oficialmente o terceiro do mundo com mais mortes por covid-19, superado apenas pelos Estados Unidos e pelo Brasil.



A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 838 mil mortos e infetou quase 24,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).