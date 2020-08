Covid-19. México com 707 mortes e 5.792 novos casos

As autoridades sanitárias reiteraram na quarta-feira que o país tem vindo a registar uma redução do número de casos nas últimas três semanas.", afirmou Hugo López-Gatell, subsecretário para a Prevenção e Promoção da Saúde, citado pela agência de notícias espanhola Efe.

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, depois dos Estados Unidos (EUA) e Brasil, e o sétimo com mais casos confirmados, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.