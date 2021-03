Covid-19. México com 789 mortes e 6.455 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia o país contabilizou 195.908 óbitos e 2.175.462 casos confirmados de covid-19.



O México é o terceiro país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, e o 13.º em número de infeções, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).



O país iniciou a campanha de vacinação em 24 de dezembro.



Em conferência de imprensa, as autoridades mexicanas indicaram terem sido administradas, até agora, 4.737.622 doses de vacina contra a covid-19 no país.



Desse total, 626.881 trabalhadores da saúde e da educação já receberam as duas doses necessárias para obter imunidade.