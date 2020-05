Covid-19. México com maior número de mortes diárias desde início da pandemia

No México morreram até ao momento 6.090 pessoas vítimas da doença.De acordo com as autoridades mexicanas, nas últimas 24 horas foram registadas mais 2.248 infeções, totalizando 56.594 casos confirmados, naquele que foi o sétimo dia consecutivo em que o México ultrapassou a barreira de dois mil novos casos de contágio.

O México permanecerá em confinamento até 30 de maio, devendo iniciar a reabertura faseada de alguns setores a partir de 1 de junho.