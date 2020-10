Covid-19. México com mais 164 mortos e 3.542 novos casos

Desde o início da pandemia, o país somou 821.045 casos confirmados de covid-19, que resultaram em 83.945 mortos.



A taxa de mortalidade no México é superior a 10%, uma das mais altas a nível mundial.



A covid-19 é a quarta causa de morte no país, a seguir a problemas cardíacos, diabetes e tumores malignos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi, na sigla original).



Com uma população de 130 milhões de habitantes, o México é o quarto país do mundo com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e o nono com mais casos confirmados.