Covid-19. México com mais 370 mortos e 5300 casos em 24 horas

Pelo menos 583.603 doentes recuperaram da doença.O diretor de Epidemiologia mexicano, José Luís Alomía, disse já terem sido testadas, desde 28 de fevereiro, data do início da pandemia, 2.053.282 pessoas.A Covid-19 é a quarta causa de morte no México, atrás apenas de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com o Instituto de Estatística e Geografia do país.

O México é o quarto país do mundo em número de mortes por Covid-19, atrás dos Estados Unidos, do Brasil e da Índia, e é o sétimo em número de casos.