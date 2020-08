Covid-19. México com mais 518 mortos e 6.026 infetados

Durante a apresentação do relatório técnico diário, o diretor de Epidemiologia do Ministério da Saúde, José Luis Alomía, indicou que 400.499 pessoas recuperaram da covid-19.A Cidade do México e os estados do México, Guanajuato, Tabasco e Veracruz representam cerca de 43% dos casos acumulados no país.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 826 mil mortos e infetou mais de 24,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).