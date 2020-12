Covid-19. México com mais 781 mortos e quase 12 mil novos casos

O México é o 12.º país com mais infeções e o quarto com o maior número de mortos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.O país regista ainda assim cerca de 870 mortes de covid-19 por milhão de habitantes, o que o coloca em 11.º lugar entre os países com mais óbitos em relação à população.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.557.814 mortos resultantes de mais de 68,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.