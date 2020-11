Covid-19. México é o quarto país a passar os 100 mil mortos

O país regista um total de 100.104 óbitos desde o início da pandemia, após terem sido contabilizadas 576 mortes nas últimas 24 horas.



O número de casos também subiu: mais 4.472 infeções num dia elevaram o total de contágios para 1.019.543.



Com estes números, o México é o 11.º país com mais infeções e o 4.º com mais mortes, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.350.275 mortos resultantes de mais de 56,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).