Covid-19. México regista 201 mortos nas últimas 24 horas

O balanço diário também assinalou 6.081 novas infeções, o que faz subir o número de casos confirmados para 2.525.350.



Com estes números, o México continua a ser o quarto país com mais mortes, atrás dos Estados Unidos, do Brasil e da Índia, e é o 15.º em número de infetados, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins (EUA).



Até agora foram administradas 45,89 milhões de doses da vacina contra a covid-19 no país, sendo que mais 19,56 milhões de pessoas receberam as doses necessárias para completar o processo de vacinação no México, que tem 126 milhões de habitantes.



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.949.567 mortos no mundo, resultantes de mais de 182,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).