Covid-19. México regista 290 mortos e 2.437 infetados nas últimas 24 horas

"Este é o segundo dia consecutivo que temos mais de 2.400 casos em 24 horas", salientou o diretor de Epidemiologia do Governo do México, José Luis Alomía, ao apresentar nesta sexta-feira o relatório técnico do coronavírus no país.



A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 306 mil mortos e infetou perto de 4,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.



Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.