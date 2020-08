Covid-19. México regista 292 mortos e 4.376 novos casos nas últimas 24 horas

Há ainda 84.506 casos suspeitos à espera de resultados clínicos, de acordo com as autoridades mexicanas.



O responsável pela Promoção da Saúde do México, Ricardo Cortés Alcalá, indicou também que há 43.547 casos ativos estimados, que representan 8% do total desde o início da epidemia no país, em 28 de fevereiro.



"Estamos já numa diminuição importante da velocidade de surgimento de casos ativos", disse o responsável.



A Cidade do México e os estados do México, de Veracruz, de Puebla e da Baixa Califórnia são as zonas com mais mortes registadas desde o início da pandemia, representando em conjunto 47% de todos os óbitos no país.



O México é o terceiro país do mundo com mais mortes por covid-19, depois de Estados Unidos (EUA) e Brasil, e o sexto do mundo com mais casos confirmados, a seguir aos EUA, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul.