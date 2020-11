Covid-19. México regista 485 mortos e 6.807 casos

, disse.", disse o diretor-geral de Epidemiologia, José Luis Alomía, ao apresentar o balanço diário da covid-19.O responsável advertiu para um possível aumento dos casos de covid-19 ao combinar-se com a época da gripe e de outras doenças respiratórias.", acrescentou.Com estes dados, o México é o quarto país no mundo com o número mais elevado de mortes causadas pela covid-19 e o 10.º com mais casos acumulados da doença, de acordo com a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

A covid-19 é a quarta causa de morte no México, atrás de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com dados do Instituto de Estatística e Geografia mexicano.