Covid-19. México regista 551 mortos e 5.931 casos nas últimas 24 horas

No balanço diário da pandemia, o ministério da Saúde mexicano reconheceu que o número de casos estimados, que aguardam os resultados de testes, poderá ser superior a 1.110.000, embora apenas 48.250 sejam casos ativos.



"Tivemos duas ou três semanas com uma tendência crescente, mas na última semana (a situação) estabilizou", disse o diretor-geral de Epidemiologia, José LuisAlomía.



O México é o 10.º país com mais casos acumulados da doença causada pelo novo coronavírus e o quarto com o maior número de mortes, de acordo com a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins.



A covid-19 é a quarta causa de morte no México, atrás de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com dados do Instituto de Estatística e Geografia mexicano.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 48,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.