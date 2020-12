Covid-19. México regista 825 mortos num só dia

O México continua a ser o 11.º país com mais infeções e o quarto com mais mortes em números absolutos, segundo a Universidade Johns Hopkins.Além disso, com quase 820 mortes por milhão de habitantes, é o 10.º país com mais óbitos em proporção à população.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.468.873 mortos resultantes de mais de 63,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).