Covid-19. México regista 836 mortos e 7.051 novos casos nas últimas 24 horas

Além dos 36.327 mortos registados, as autoridades mexicanas indicaram que há ainda 2.373 mortes a aguardar o resultado de estudos laboratoriais, alguns dos quais pendentes desde abril passado.



Há ainda 80.721 casos suspeitos no país à espera de resultados clínicos, de acordo com a mesma fonte.



A capital mexicana é a zona que regista mais mortes (7.817), seguida do estado de México (5.378) e Baixa Califórnia (2.296).



O México está na sétima semana da chamada "nova normalidade", que funciona com base num semáforo epidemiológico a quatro cores, a partir do qual são reguladas as atividades económicas e de convivência.



Em 14 estados está a ser aplicado o vermelho, de risco máximo, e em 18 o laranja, considerado de alto risco. Ainda nenhum estado foi declarado amarelo (risco médio) ou verde (risco baixo).