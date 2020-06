Covid-19. México regista mais 759 mortos e eleva total de óbitos para 22 mil

Além destes óbitos, há ainda 1.874 mortes suspeitas que aguardam o resultado de testes laboratoriais.



Desde o início da pandemia no México, em fevereiro, o país contabilizou 185.122 casos confirmados com o novo coronavírus, com 4.577 novas infeções só nas últimas 24 horas.



O número mais elevado de casos confirmados registados num só dia foi de 5.662, tendo sido atingido em 18 de junho, enquanto o número mais elevado de mortes diárias até agora foi de 1.092, em 3 de junho.



Desde 28 de fevereiro, quando a pandemia começou naquele país, foram testadas 488.550 pessoas.



A Cidade do México, com 42.903 infeções, e o Estado do México, com 29.424, são as regiões com o maior número de casos confirmados, seguidos de Tabasco e Veracruz, com mais de oito mil cada.



As autoridades sanitárias mantêm 17 estados em alerta laranja, um nível de risco elevado, e os restantes 15 em vermelho, em perigo epidémico máximo.