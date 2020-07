Covid-19. México regista mais de oito mil casos num só dia

As 8438 infeções elevaram para 370.712 o total de contágios no México desde que o país registou o primeiro caso da doença, em 28 de fevereiro.O recorde diário era de 7615 contágios, em 18 de julho.

As autoridades de Saúde mexicanas registaram ainda 718 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 41.908.

O México é o quarto país no mundo com mais mortos por Covid-19 e o sétimo com maior número de infeções.O país está na oitava semana da chamada "nova normalidade", que funciona com base num semáforo epidemiológico a quatro cores, a partir do qual são reguladas as atividades económicas e de convivência em cada um dos 32 Estados do país.Em 18 Estados está a ser aplicado o vermelho, de risco epidémico máximo, e em 14 o laranja, considerado de alto risco. Ainda nenhum estado foi declarado amarelo (risco médio) ou verde (risco baixo).