Covid-19. México regista quase 900 mortos em 24 horas

Com estes números, o México é o 13.º país com mais casos acumulados e o quarto em mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.Além disso, o México regista mais de mil mortes por covid-19 por milhão de habitantes, o que o coloca como o 17.º país com mais óbitos em proporção à sua população.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.703.500 mortos resultantes de mais de 77,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).