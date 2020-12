Covid-19. México regista quase mil mortos num só dia

O novo balanço eleva para 1.401.529 o número de contágios e para 123.845 o número total de óbitos desde o início da pandemia.



Com estes números, o México continua a ser o quarto país do mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.



Segundo a mesma instituição, o México é também o 13.º país do mundo em termos de pacientes registados.



Na passada quinta-feira, o país tornou-se no primeiro da América Latina a iniciar a vacinação, administrada a três mil médicos na Cidade do México e nos municípios vizinhos de Queretaro e Toluca.



O governo mexicano espera vacinar praticamente todo o pessoal de saúde até ao final de janeiro.



O México quer imunizar o resto da população entre fevereiro de 2021 e março de 2022, gratuitamente e por fases, dependendo da idade e das doenças crónicas.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.775.272 mortos resultantes de mais de 81,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).