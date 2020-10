Covid-19. México soma 471 mortos e 4828 casos

O diretor de Epidemiologia, José Luís Alomía, disse já terem sido testadas, até agora, 2.021.255 pessoas.



Dos 794.608 casos da doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, cerca de 97 por cento foram confirmados por análise laboratorial e os restantes 25.050 por parecer e por associação epidemiológica, em que há contacto com um infetado ou um morto, acrescentou o responsável, numa referência à nova metodologia agora aplicada no país.



A Covid-19 é a quarta causa de morte no México, atrás apenas de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Geografia.



O México é o quarto país do mundo em número de mortes por Covid-19, atrás dos Estados Unidos, do Brasil e da Índia, e é o sétimo em número de casos.



A pandemia já provocou mais de um milhão e quarenta e cinco mil mortos e mais de 35,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.