Covid-19. México supera França em mortes e regista recorde de infeções

As mortes no México superam já as registadas em França e fazem o México subir para o quinto lugar mundial em vítimas mortais devido à pandemia.



Por outro lado, o país estabeleceu um novo recorde de infeções.



O México iniciou um plano de reabertura em junho com velocidades diferentes para cada um dos seus 32 estados, embora a pandemia continue a progredir.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 527 mil mortos e infetou mais de 11 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.