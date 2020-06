As autoridades assinalaram na quarta-feira 1.092 óbitos em 24 horas, contra os 470 mortos verificados no dia anterior.No total, a covid-19 já causou a morte a mais de 11 mil pessoas no México, o segundo país com mais óbitos na América Latina, depois do Brasil.

O país contabilizou até ao momento 101.238 casos de contágio.